Nuove Commissioni ACI Sport, riconfermato l’astigiano Giorgio Gianuzzi

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, ha nominato le Commissioni di ACI Sport per il nuovo quadriennio olimpico e che sono state ratificate dalla Giunta Sportiva nella riunione tenutasi nei giorni scorsi in via telematica dalla sede romana di via Solferino.

Nella Commissione Mobilità Sostenibile, ancora una volta (quinto mandato olimpico) vedrà impegnato al suo interno l’astigiano Giorgio Gianuzzi, giornalista di automotive e collaboratore delle riviste di automobile “La manovella” e “Autologia” e di alcuni quotidiani.

La Commissione Mobilità Sostenibile presieduta dall’abruzzese Raffaele Pellillo, Vice Presidente della FIA Electric and New Energy Championship Commission, oltre a lavorare a stretto contatto con le case costruttrici, ha il compito di vagliare nuovi campionati sportivi riservati alle vetture dotate di energie alternative.

Vanto della Commissione è la “Smart EQ fortwo e-cup”, primo campionato turismo al mondo dedicato a una vettura elettrica giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Il programma provvisorio dei campionati Energie Alternative del 2021 prevede il “Green Challenge Cup”, il “The green Challenge” con gare a media su ghiaccio che si svolgeranno a Pragelato, “Green Endurance” gara di economy run 100% consumi, il “Green Hill Clim” gara di regolarità a media in Salita o Slalom ed infine e-Rally al quale è già inserito in calendario il rally di Alba.

Nella foto: Giorgio Gianuzzi (a sinistra nella foto d’archivio) con Brian Johnson cantante del gruppo AC/DC e grande appassionato di auto, durante la registrazione di un programma televisivo per la Tv inglese.