Nizza Monferrato, scadenza del bando a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori colpiti dalla crisi Covid-19

Sul sito del Comune di Nizza Monferrato si ricorda la scadenza, al 15 gennaio 2021, del bando regionale a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori colpiti dalla crisi Covid-19 che non hanno avuto accesso ad altre forme di integrazione del reddito.

La Regione Piemonte eroga 600 euro una tantum a fondo perduto, a lavoratori e lavoratrici che, pur avendo subito la sospensione o la riduzione del reddito da lavoro a causa delle misure adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, nel periodo da marzo a maggio 2020, non hanno percepito alcuna prestazione assistenziale e/o previdenziale.

I beneficiari del contributo sono:

lavoratori/lavoratrici dei fallimenti

lavoratori/lavoratrici domestici/domestiche conviventi al 23.02.2020

lavoratori/lavoratrici della ristorazione di imprese che hanno continuato a lavorare nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020 con riduzione di orario, impiegati nella fornitura di pasti preparati e nei servizi di ristorazione in self service, con contratto sospeso o cessato nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020

collaboratori coordinati continuativi con contratto sospeso o cessato nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020

Tali soggetti devono:

-essere residenti o domiciliati in Piemonte

-aver subito una sospensione o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo continuativo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020

-non aver percepito alcuna retribuzione nel periodo continuativo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020

-non aver percepito prestazioni previdenziali/assistenziali nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020.

Scadenza 15 gennaio 2021