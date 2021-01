Nizza Monferrato: diretta streaming per l’ottava edizione del concerto in memoria di Remo Rapetti

Anche quest’anno a Nizza Monferrato si rinnova il tradizionale appuntamento con il concerto in ricordo di Remo Rapetti, anche se l’attuale situazione di emergenza sanitaria ho costretto gli organizzatori a cambiare la formula.

Il concerto infatti non si potrà seguire dal vivo ma sarà trasmesso in streaming sul canale Facebook di Telenizza il giorno 29 gennaio 2021 a partire dalle ore 20.40.

Di seguito la presentazione dell’evento del fratello di Remo, Mario Rapetti.

Il 29 gennaio è il giorno in cui, come ormai dal 2014, ricorderemo la passione, l’amore per la musica classica ed operistica, per il balletto e per l’operetta di mio fratello Remo.

Avevamo pensato al Concerto, curato dal Maestro Marcello Rota, da tenersi presso l’Auditorium della Trinità dal vivo, con celebri artisti quali interpreti di celebri brani …ma, così non può essere.

Un incredibile e difficilissimo periodo è franato sul mondo ed il nostro piccolo progetto subisce le conseguenze delle restrizioni che le autorità da ormai quasi un anno, settimana dopo settimana, sono state indotte ad emanare; e per farlo ci adeguiamo al periodo dello “smart working”, delle piattaforme digitali, degli eventi “on line”.

Allora abbiamo chiamato ” Telenizza” per chiedere di poter utilizzare la loro capacità di mettere ordine nelle nostre idee non esattamente preparate allo scopo finale di poter mandare in onda un concerto. Un concerto che riprende alcuni dei brani che negli anni trascorsi hanno incontrato l’approvazione degli appassionati e l’applauso dei presenti in sala. Una platea che sempre ha fatto si che l’Auditorium della Trinità di Nizza Monferrato apparisse insufficiente all’accoglimento.

Come appassionati di musica lirica e amici di Remo, per quest’anno saremo quindi seduti nelle nostre comode case e rivivremo quei momenti di incantata atmosfera dei concerti passati con lo sfondo dell’Auditorium della Trinità.

Confido che saremo in molti, ancora una volta, pur in questo lungo e complicato momento della nostra vita sociale, a rendere omaggio a Remo.

Certamente sarà un “RICORDANDO REMO” diverso ma i brani scelti, come potete rilevare dal Programma, sono brani celeberrimi che la memoria non farà fatica a ricordare e gli artisti sono alcuni di quelli che già hanno reso onore al ricordo di Remo, alla Città di Nizza Monferrato ed alla Accademia di Cultura Nicese L’Erca ETS/onlus.

Abbiamo lavorato per offrire a tutti coloro che con noi vorranno essere partecipi, un intermezzo alla vita quotidiana e anche se solo per un attimo, per sollevare le nostre menti da ” zona gialla, arancione, rossa, mascherina, distanziamento, economia domani” … e quant’altro questo periodo, ormai troppo lungo, ci sta propinando.

Ma… finirà ed allora riprenderemo a pensare a come poter organizzare IL NONO CONCERTO “RICORDANDO REMO”, per noi, per gli appassionati, per l’Accademia di Cultura Nicese L’Erca e per Nizza Monferrato,

Sarà ancora più bello .. PROMESSO.

(Mario Rapetti)

Artisti:

Marcello Rota curatore del programma

Stefania Delsanto soprano di agilità

Stefanna Kybalova soprano

Valter Borin tenore

Diego Crovetti pianoforte

Angiolina Sensale pianoforte