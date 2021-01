Night Club aperto nell’Astigiano nonostante il divieto: venti persone sanzionate dai Carabinieri

I militari della Compagnia Carabinieri di Canelli, nell’ambito dei servizi di prevenzione previsti anche per verificare il rispetto della normativa anti Covid, hanno proceduto al controllo di un locale notturno in Costigliole d’Asti.

L’attività, nata anche grazie all’approfondimento di diverse segnalazioni di privati cittadini, ha consentito non solo di individuare un esercizio pubblico aperto in orario notturno nonostante i noti divieti ma anche di controllare una ventina di persone tra le quali il titolare, alcuni avventori e ragazze di nazionalità dell’est Europa che, alle 02:00 del mattino di domenica scorsa, si trovavano al suo interno.

Tutte le persone sono state identificate e sanzionate per violazione del DPCM attualmente in vigore ed il locale è stato proposto all’Autorità competente per la sua chiusura.