Nel video #lascuolaperme dell’Istituto Alfieri le voci di personalità della cultura e dello sport

#LaScuolaPerMe è il video realizzato dall’Istituto Alfieri di Asti per la campagna social del Ministero Istruzione: un progetto nato con l’obiettivo di “rendere omaggio alla scuola, raccogliendo le voci di studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico, oltre a famiglie, cittadini e chiunque voglia partecipare”.

Introdotto dalla dirigente Stella Perrone, in poco più di nove minuti il video raccoglie le testimonianze di studenti, docenti, personalità della cultura e dello sport: 51 voci con la partecipazione di attori, registi, produttori, giornalisti. Idea, realizzazione e montaggio sono di Giuseppe Varlotta, docente e consulente esterno del liceo artistico Benedetto Alfieri. “L’Istituto Alfieri ha aderito alla campagna – spiega Stella Perrone – coinvolgendo non solo docenti e studenti, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura per mettere la scuola al centro delle nostre vite e perché, gli studenti di ieri, sono i personaggi di oggi”.

A coinvolgere artisti e nomi noti della cultura e dello spettacolo è stato il regista Varlotta: “Tutti hanno risposto con grande entusiasmo. Hanno immediatamente inviato video con pensieri, ricordi ed emozioni”. Nell’elenco, a fianco di studenti e docenti, ci sono volti noti come Francesco Baccini, Bebo Storti, Simona Izzo, Andrea Bosca, Matteo Piano, Rocco Papaleo, Cinzia Leone, Alessandro Cecchi Paone, Michele Cucuzza, Ron e molti altri. A introdurre ricordi ed esperienze delle 51 voci è il messaggio di Stella Perrone: “La scuola è un luogo di benessere e di cultura, che scopre talenti e passioni, accompagna alla vita giovani generazioni insegnando a credere fortemente nei propri sogni”.

Varlotta ha collaborato anche con l’Artom e con il dirigente Franco Calcagno per i video sull’orientamento scolastico dell’istituto e per il video “Per me la scuola è…”, con le voci di studenti e docenti, e con la partecipazione di Chiara Cerrato.