Nei convegni targati UCID si discute di Covid19, vaccino e ruolo del terzo settore per la rinascita del paese

Intensa settimana di appuntamenti organizzati dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti.

Martedì pomeriggio numerosi soci hanno preso parte alla webconferenece sul tema “Il vaccino Covid-19: una scelta responsabile, informazione e discussione sulla rilevanza per le persone, per la società e per l’economia” organizzato dalla Sezione di Biella, con relatori Gabriella Sozzi, Direttore della Struttura Complessa “Genomica Tumorale” nel Dipartimento di ricerca presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano e Emanuele Scribanti Imprenditore, Amministratore Delegato Di-Vè, Vice Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Prima del dibattito è intervenuto Paolo Porrino, Presidente UCID Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta.

A questo interessante convegno seguirà, venerdì 22 gennaio sempre sulla piattaforma web una conferenza sul tema: “Il Ruolo del terzo settore nella rinascita del Paese post Covid”, organizzata dalla Sezione di Vercelli. Relatore dell’incontro sarà Luigi Bobba, già animatore del Terzo Settore e protagonista della sua crescita, a partire dalla Presidenza nazionale delle ACLI. Bobba ha ricoperto il ruolo di portavoce del Forum del Terzo Settore e ha siglato nel 1998 il “Patto per la Solidarietà” insieme all’allora Presidente del Consiglio On. Romano Prodi. Nel 2014 è stato nominato Sottosegretario al Ministero del Lavoro, prima con il governo guidato da Matteo Renzi, poi nell’esecutivo presieduto da Paolo Gentiloni. Come Sottosegretario ha curato in particolare la riforma del Terzo Settore, diventata legge nel 2016. Attualmente è Presidente di Terzjus, Osservatorio di diritto del terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale. Interverrà all’incontro il Presidente Nazionale UCID Gian Luca Galletti, che si è espresso più volte su questo argomento.

[Nella foto d’archivio: Paolo Porrino Presidente del Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta UCID con il presidente Nazionale UCID Gian Luca Galletti e Luigi Gentile segretario generale del Gruppo Interregionale UCID e rotariano].