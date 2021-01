Lutto nel mondo della scuola e della musica: è mancato Paolo Meda

Profondo cordoglio sta destando la notizia della morte di Paolo Meda, professore di musica alla scuola secondaria di Castell’Alfero.

A causa di un improvviso malore si è spento la scorsa notte all’età di 60 anni.

Meda, residente ad Alfiano Natta, era molto noto nell’ambito della cultura e della musica in tutto l’Astigiano e Monferrato. Diplomato in corno, per molti anni aveva diretto la Filarmonica di Occimiano. Molti i messaggi di cordorglio di musicisti, colleghi di scuola ed ex allievi. Meda ha avuto il merito di infondere la passione per la musica in generazioni di studenti e per molti ragazzi è stato un punto di riferimento importante nel proprio percorso scolastico.