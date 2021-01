Lo IAT di Nizza traccia il bilancio del 2020 e invita a presentare domanda per il Servizio Civile

Ci parla di una realtà a stretto contatto con il territorio e che non si è mai data per vinta, nemmeno tra le notevoli difficoltà dello scorso anno, il bilancio dell’Ufficio Turistico di Nizza tracciato durante la conferenza stampa di inizio anno indetta dall’amministrazione nicese.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Marco Lovisolo, che ha ricordato l’impegno profuso nel 2020 per cercare di mantenere lo IAT il più possibile vivo e partecipativo: “Nonostante il periodo complicato, l’ufficio è rimasto sempre operativo, organizzando numerose iniziative e coordinando alcuni eventi svolti durante l’estate. Lo IAT è in continuo miglioramento da parecchi anni a questa parte, grazie al prezioso lavoro di Monica Bosio e alla sinergia con l’Ente Langhe Monferrato e Roero. A dimostrazione di come l’anno di esperienza da noi equivalga a un investimento sulla propria crescita professionale, porto l’esempio di tre delle ultime sei persone che hanno partecipato al bando che hanno poi trovato uno sbocco lavorativo correlato all’esperienza svolta”.

Alle sue parole fanno eco quelle di Monica Bosio, responsabile dell’Ufficio: “Ci siamo dovuti reinventare e ci siamo spremuti le meningi come meglio abbiamo potuto per continuare a fornire un servizio in maniera dignitosa e professionale e lo abbiamo fatto soprattutto tramite i social, che sono diventati il nostro canale privilegiato di comunicazione e in cui molte persone hanno continuato a seguirci (attualmente sono 5000 i followers su Facebook e 3700 quelli su Instagram). Tutto ciò è stato possibile grazie all’impagabile disponibilità di Irene Scarsi, che sta svolgendo il servizio civile da noi, anche se è ormai prossima alla conclusione. È quindi tempo di guardare al futuro e di augurarsi un 2021 più ricco di possibilità, nella speranza di poter rinsaldare quel legame con il territorio così importante per un ufficio turistico”.

Da qualche giorno è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili il nuovo bando per il Servizio Civile 2021, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Tramite l’intercessione della Pro Loco e dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), di cui essa fa parte, lo IAT di Nizza Monferrato riesce ad essere parte integrante e attiva del mondo del Servizio Civile, garantendo, anno dopo anno, una possibilità importante per i ragazzi del nostro territorio. Sono 2 i posti disponibili presso l’Ufficio Turistico di Nizza Monferrato a cui si può accedere presentando domanda entro le ore 14:00 dell’8 febbraio 2021. Tra le novità che si prospettano per il 2021 c’è anche il probabile cambio di sede dell’Ufficio turistico, che nei prossimi mesi potrebbe essere ospitato in parte nei locali della piazza del Campanon.

“Tengo a precisare che, pur essendo io detentore della delega al Turismo, il ringraziamento va al sindaco Nosenzo, che è stato il primo nella storia della nostra città a credere nell’importanza di investire sul turismo: lo sviluppo di questo comparto è uno strumento fondamentale per irradiare una serie di vantaggi e di ricadute positive sulla valorizzazione del nostro paesaggio e sul supporto dei nostri prodotti locali” ha aggiunto in conclusione Lovisolo.

Nella foto principaleda sinistra Monica Bosio, Giovanni Giordano, Chiara Balbiano (Servizio civile 2019-20) e l’assessore Marco Lovisolo

Nella foto sopra Irene Scarsi