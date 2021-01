LNDC Animal Protection denuncia il proprietario del cane ucciso a Villanova d’Asti

Ha suscitato clamore e indignazione il caso della dei due cani di Villanova d’Asti trovati uno morto l’altro agonizzante, con il proprietario che il giorno prima aveva chiesto alla Polizia Municipale di prelevarli per affidarli al canile in quanto stava traslocando e non avrebbe potuto portarli con sè.

Sul caso è intervenuta anche la Lega Nazionale per la Difesa del Cane: “Erano diventati un peso. Come una vecchia lavatrice di cui disfarsi. A Villanova d’Asti, in Piemonte, un uomo doveva traslocare. E non potendo portare con sé i suoi due cani, ha deciso di eliminarli. Uno è morto, l’altro è stato trovato in fin di vita. Ma fortunatamente è salvo. LNDC Animal Protection denuncia il proprietario” si legge nella nota della LNDC.

“Questo è l’ennesimo caso di attività criminali che hanno per vittime degli animali. Serve fare giustizia perché tutelare degli esseri senzienti significa avere a cuore anche la sicurezza pubblica”, commenta la presidente, Piera Rosati. “Questi individui sono pericolosi per la comunità che frequentano. Numerose ricerche dimostrano, infatti, che chi è violento con gli animali lo è anche con gli umani. Perché non porta alcun rispetto per nessuna forma di vita. Anche per questo motivo rilanciamo la nostra petizione per chiedere pene più severe per chi commette atti di violenza contro gli animali”.