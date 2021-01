L’Istituto Pellati si prepara per il rientro in presenza: le modalità e la turnazione della riapertura a Nizza e Canelli

Riceviamo e pubblichiamo il testo da parte della Dirigente dell’Istituto Scolastico Pellati di Nizza Monferrato, in cui sono specificate le modalità per la riapertura del nostro istituto di istruzione secondaria, di nuovo in presenza ma al 50%.

Grazie alla collaborazione con il Provveditorato, il sindaco e le agenzie di trasporto, per il distretto Asti Sud si è riusciti a ottenere dal Prefetto dr. Terribile l’autorizzazione a programmare una ripresa in presenza dal 7 al 15 gennaio, secondo il consueto orario. E’ quindi scongiurata l’ipotesi dell’“orario scivolato” dalle 10 alle 16.

“Al 50% rigoroso, con tutte le precauzioni possibili, ma si ritorna in presenza.

E c’è un’altra notizia, che DOBBIAMO considerare positiva: mai come stavolta abbiamo bisogno dell’impegno attivo di docenti, studenti, famiglie coordinati e concordi.

Faremo 7 giorni sperimentali, in cui è fondamentale che

– venga usato il mezzo di trasporto consueto ( no a discorsi tipo “ il primo giorno ti porto in macchina, poi prendi il treno”);

– siano scrupolosamente rispettate le indicazioni degli autisti dei pullman, con i quali stiamo facendo un importante lavoro di coordinamento;

– sia autorizzato il collegamento in DAD solo con certificato di malattia per più di 3 giorni;

– ognuno partecipi con la massima cura ai monitoraggi che saranno inviati ( anche se sembrassero ripetitivi, garantisco che sono necessari);

– gli studenti con sostegno siano presenti solo nei giorni in cui è presente le classe di appartenenza, indipendentemente dal fatto che partecipino a no alla vita di classe; i docenti di sostegno li aiutino a compilare i monitoraggi o li compilino direttamente, a nome del ragazzo;

– i docenti che hanno solo parte delle classi in presenza e hanno necessità di utilizzare i locali della scuola per trasmettere alle classi in DAD, compilino al più presto https://forms.gle/74Eg7JWcoVpEPQiJ7

– ogni classe abbia chiara l’aula assegnata e il percorso consentito;

– nessuno provi ad accedere all’area riservata al cantiere, che per questo periodo occupa parte del liceo ( la scala dal posteggio sul retro e parte del primo e secondo piano) mentre restano liberi il piano terra e parte delle aule che danno sulla scala principale, unica scala da utilizzare;

– OGNUNO VERIFICHI GIORNALMENTE se sul registro elettronico sono comunicate variazioni ( in particolare il 6 sera per coloro che devono entrare il 7) .

Per tutti l’orario resta quello già in vigore, cambia solo il fatto che sia a scuola o in DAD.“

“ Sono orgogliosa di essere arrivata a questa soluzione, che riesce a garantire un elevato standard di didattica e, contemporaneamente, di sicurezza. Rinnovo l’augurio che per il 2021 ognuno sappia trarre il meglio anche da questo presente, per quanto anomalo e mutevole.” ha dichiarato la Dirigente Matelda Lupori.

NIZZA: DETTAGLIO TURNAZIONE:

IN PRESENZA IL 7 e l’8 gennaio tutto l’Istituto Tecnico più tre classi di liceo

IN PRESENZA dal 11 al 15 gennaio le restanti classi di liceo

7 e 8 : entrano

Scala A 1AR 2AR 4AG 4AR 4BR 5BR

scala C 3AR

scala D 1BR 2BR 2DR 3BR 5ART

scala B ( entrata liceo) 3CL (e si reca in aula al piano terra) 4CL (e si reca in aula all’ultimo piano) 5AL (e si reca in aula al secondo liceo)

CANELLI: DETTAGLIO TURNAZIONE:

IN PRESENZA IL 7 e l’8 gennaio 2CT, 3CT, 4CT e i primi 14 dell’elenco della 5CT

IN PRESENZA dal 11 al 15 gennaio 1CT, 2ET, 4ET e gli ultimi 15 dell’elenco della 5CT

TUTTI entrano dalla scala esterna di metallo e hanno aula sul piano;

l’aula di informatica è utilizzabile per le classi previo accordo con i bidelli per sanificazione ad ogni cambio.