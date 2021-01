Lions Club Asti Host, incontro online con il governatore del Distretto

Per la prima volta nella storia quasi sessantennale del Lions Club Asti Host, l’annuale incontro col governatore del Distretto (nello specifico quello che fra i 18 raggruppamenti geografici italiani comprende il Piemonte sudoccidentale e la Liguria di Ponente) si è svolto in edizione online a causa dell’emergenza sanitaria.

Nell’inusuale ma interessante e partecipata serata, il presidente astigiano Massimo Cellino ha accolto il Governatore Senia Seno, appartenente al Club di Ventimiglia, che a sua volta ha fatto le congratulazioni al club con il più ricco numero di soci nel distretto per la perpetuazione del servizio istituzionale in periodo di pandemia. Nell’anno sociale 2019/20 infatti, con la presidenza conclusasi a giugno di Federica Oddone, pur con pochi appuntamenti pubblici all’attivo, le iniziative sociali del Lions Club Asti Host hanno coinvolto Lilt, Aisla, Caritas, ma soprattutto l’ospedale cittadino con la donazione di una poltrona chirurgica donata al reparto oftalmico. Insieme a tutti gli altri Club di servizio poi si è concretizzata una raccolta fondi che ha superato i 100.000 euro per la dotazione di attrezzature utili per a lotta contro la pandemia.

Nella stagione in corso, con la presidenza di Massimo Cellino, si è proseguito con nuove donazioni il supporto all’ospedale e alla terapia intensiva, l’aiuto insieme alla Caritas alle famiglie con figli in età scolare, Lcif, Aisla senza trascurare lo storico progetto “Noi per voi” a favore delle scuole per la prevenzione dell’alcolismo giovanile, la consolidata raccolta degli occhiali usati e l’iniziativa Immensamente buona.

Il grande spirito di servizio dei soci del Lions Clb Asti Host e la partecipazione alle varie iniziative sono state evidenziate dal Governatore Senia Seno che ha ulteriormente invitato tutti a contribuire alla rinascita del nostro paese nel solco dell’impegno lionistico che nel mondo, con quasi 1.500.000 soci di ben 210 nazioni, continua ad essere la più grande associazione di servizio a favore dei bisogni umanitari.