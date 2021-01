Lettera del Sindaco di Asti all’Anci per l’attività di Stato Civile

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero ha inviato all’ANCI nazionale ed a quella piemontese una lettera per sottolineare la necessità, venutasi a creare a causa della pandemia, di garantire l’espletamento dei servizi demografici anche da remoto, dal momento che si tratta di servizi essenziali che devono mantenere inalterata la continuità e la qualità di sempre.

Il momento emergenziale, peraltro, pone le basi per l’accelerazione della modernizzazione tecnologica e organizzativa delle pubbliche amministrazioni che sono, da anni, oggetto di importanti interventi normativi finalizzati alla digitalizzazione.

E’ possibile scaricare la lettera del Primo Cittadino che ha inteso interpellare l’ANCI anche in considerazione del fatto che da una parte la normativa statale prevede lo svolgimento delle attività amministrative degli enti locali in modalità smart working, ma dall’altra alcune attività in questo momento non possono essere svolte che in presenza.

Lettera del Sindaco di Asti all’ANCI