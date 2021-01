L’educazione all’ambiente si impara a scuola: l’esempio della scuola Baussano di Asti

L’attenzione all’ambiente è un tema sempre più diffuso nelle scuole. Molte classi realizzano progetti e partecipano addirittuta a concorsi.

E’ questo il caso della Scuola Primaria Baussano di Asti. Il video “Salviamo il pianeta” realizzato daigli studenti coordinati dal maestro Dario Cipolla è stato tra i finalisti del festival nazionale “Cinemambiente Junior” nel 2019 e ha ottenuto una targa come miglior percorso di ricerca nell’ambito del concorso nazionale scuole dell’infanzia e primarie “Sottodiciotto Film Festival”.

I bambini hanno intonato una canzone rap lanciando un appello in favore del Pianeta per la salvaguardia dell’ambiente. Il ritornello ripete “La 4B sta con Greta per salvare il Pianeta” e il riferimento è alla giovane ambientalista svedese Greta Thunberg che proprio ieri, 3 gennaio, ha compiuto 18 anni. Per vedere il video clicca QUI

Il 2020 è stato l’ “anno del Covid”. Questo tema era in tutti i giornali e sulla bocca di tutti. A volte si aveva l’impressione che non ci fosse nulla oltre la pandemia, ma non è così. L’ambiente deve sempre essere al centro dell’interesse del nostro vivere quotidiano. Quindi se siete studenti, insegnanti o genitori e avete progetti legati all’ambiente di cui volete dare notizia scrivete pure alla nostra Redazione!