Le Scuole dell’Infanzia Lina Borgo e Valerio Miroglio di Asti aprono il portone… anzi il portale

Impossibilitato dall’effettuare l‘open school in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l‘Istituto Comprensivo 1 di Asti, ha deciso di aprire, anche se virtualmente, le porte delle scuole, anzi…“ il portale“, per incontrare online, i genitori interessati alle iscrizioni.

“Proponiamo un tour virtuale nelle nostre scuole, per scoprire le attività, i progetti, l’organizzazione e gli spazi in cui si svolgono le giornate con i bambini. Forniremo le indicazioni necessarie, per effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, in cui desiderate inserire il vostro bambino. Abbiamo stilato un calendario di incontri, sulla piattaforma MEET, in cui sarà possibile conoscere, in videoconferenza, le insegnanti delle scuole dell’infanzia Lina Borgo e Valerio Miroglio dell’IC 1” spiegano dall’IC1.

Le date:

– Giovedì 7 gennaio 2021 ore 18.00

– Martedì 12 gennaio 2021 ore 18.00

– Giovedì 14 gennaio 2021 ore 18.00

Come si fa?

Entrate nel sito dell’istituto www.istitutocomprensivo1asti.edu.it Digitate ISCRIZIONI 2021-22, qui si trovano i link, per entrare con l’applicazione MEET.

Scegliete il giorno, fate clic e incontrerete le maestre. (Applicazione MEET da scaricare con Google Chrome).