Le congratulazioni di Fabio Carosso a Lorenzo Barbero, nuovo presidente del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti

“Congratulazioni a Lorenzo Barbero, nuovo presidente del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti docg, ed al neo-eletto Comitato di Presidenza. Nonostante l’anno difficile appena trascorso il comparto è riuscito a resistere con strategie diversificate, e registrare una crescita sul mercato internazionale.

Un successo ottenuto grazie all’unità e all’intesa che tutti gli attori della filiera produttiva hanno saputo raggiungere in questi anni. Auguri di buon lavoro a tutto il CDA del Consorzio da poco insediato, con l’auspicio per il futuro di continuare a lavorare in sinergia e di far crescere la denominazione in termini di volumi e di valore”, ha dichiarto Fabio Carosso, Vicepresidente della Regione Piemonte.