L’astigiana Giada Dovico insignita del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti come miglior attrice emergente

Giada Dovico di San Marzanotto d’Asti è stata insignita del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti come miglior attrice emergente.

Giada ha iniziato a recitare per il teatro e ha avuto la sua prima esperienza cinematografica a 21 anni, nel film “Zoe” diretto dal regista Giuseppe Varlotta. Ora si divide tra Roma, dove lavora, e Asti, sua città natale.

Si sono complimentati con lei il sindaco di Asti, Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto: “In questo anno così difficile per il Cinema e il Teatro, un motivo in più per Giada a continuare a lavorare con determinazione, giorno dopo giorno, per sfondare quella porta ed avere i giusti riconoscimenti che danno gioia e soddisfazione a chi li riceve ed alla comunità che la circonda hanno commentato gli amministratori”.

Giada Dovico è stata intervistata per Voce Spettacolo, realtà culturale con cui, fin dai suoi albori, la redazione di Atnews collabora come media partner di “Voce Spettacolo Film Festival”. Clicca QUI per leggere l’intervista.

[Fonte foto: Voce Spettacolo]