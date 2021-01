L’Associazione Valle Belbo Pulita consegna a Paolo Lanzavecchia la tessera per la sua sensibilità verso i cambiamenti climatici

Valle Bello Pulita ha consegnato la tessera dell’Associazione al Sindaco di Canelli Paolo Lanzavecchia per aver aderito all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, adottato alla Conferenza di Parigi sul clima nel dicembre 2015, facendo propria la dichiarazione approvata nel Paris Zero Carbon Forum del dicembre 2020, allo scopo di rilanciare a livello mondiale la sfida per salvare il pianeta.

“Ringraziamo il gruppo consigliare Insieme per Canelli per aver proposto l’iniziativa ed invitiamo tutti i Sindaci di Valle ad aderire. Insieme per il clima. Insieme per l’ambiente.” commentano in casa Valle Belbo Pulita.

“Non appena potremo riprendere le attività vorremmo promuovere eventi che favoriscano la conoscenza del torrente Belbo con diverse attività all’aperto, non solo a Canelli, ma per tutto il corso del fiume, dalla fonte, fino alla foce nel fiume Tanaro.” – aggiunge Simona Scarrone, Presidente dell’associazione Valle Belbo Pulita.