L’Artom di Asti e Canelli in campo per sensibilizzare all’importanza del vaccino contro il Covid

Alla sede dell’Artom di Canelli e da domani anche ad Asti campeggia uno striscione che sensibilizza a combattere il Covid19 con il vaccino. È una delle tante iniziative promosse dall’istituto guidato dal vulcanico dirigente scolastico Franco Calcagno.

Ma non finisce qui. “Stiamo organizzando incontri con esperti per ragionare sull’importanza del vaccino, conoscerlo, elaborare news vere – spiega Calcagno – Abbiamo già iniziato con il dott. Nuti che in una delle pillole del Convegno ci ha illustrato alcuni passaggi fondamentali.“