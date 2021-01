L’Accademia di Cultura Nicese “L’Èrca” rinnova le cariche sociali

L’Accademia di Cultura Nicese “L’Èrca” ha rinnovato le proprie cariche sociali per il biennio 2021-2022. Come neo-ingressi nel Consiglio dei Reggenti, l’Associazione dà il benvenuto, in ordine alfabetico, a Vito Biscione, Maurizio Martino, Maria Cristina Masoero ed Elisa Piana. Il nuovo consiglio ha rinnovato a Fulvio Gatti l’incarico di Presidente.

Con lui sono stati nominati, per acclamazione, ben 3 vice presidenti: oltre alla riconferma di Francesca Pero, la affiancheranno, con differenti ambiti di competenza, Maurizio Martino e Tonino Aresca. È stata inoltre designata nel ruolo di segretario Simona Gerbi, tesoriere per il biennio sarà Vito Biscione. A completare il Consiglio dei Reggenti troviamo Teresio Alberto, Maria Cristina Masoero, Elisa Piana, Enrico Rodella e Massimo Sileo.

“Vorrei ringraziare per la fiducia tutti i componenti dell’organo direttivo, – commenta il presidente Fulvio Gatti – “nonché cogliere l’occasione per salutare i consiglieri uscenti Filippo Genzano Rita, Francesco Roggero Fossati, Alberto Terzano e Tiziana Veggi, che spero limitatamente ai propri impegni privati potranno continuare a offrire il proprio supporto, come soci, alla più antica delle associazioni di Nizza Monferrato.”

L’intento del gruppo di lavoro fresco di nomina è proseguire nel segno della continuità, trovando nuovi modi per valorizzare le tradizioni e diffondere cultura anche in questi momenti anomali.

Gennaio si conclude con l’ottava edizione di “Ricordando Remo”, il concerto omaggio a Remo Rapetti, fortemente voluto dal fratello Mario e organizzato per l’Èrca dal socio ed ex presidente Pietro Masoero, per la direzione artistica del maestro Marcello Rota. Appuntamento in streaming venerdì 29 gennaio alle 20,45 sulla pagina facebook di “TeleNizza”.

Prosegue il Presidente: “Pur con l’ambizione di tornare, appena sarà possibile in termini di norme e sicurezza, agli eventi dal vivo all’Auditorium Trinità, con il mese di febbraio inauguriamo I Mercoledì dell’Èrca. Tutti i mercoledì sera in orario serale saranno messi on line brevi video relativi a eventi dell’associazione svolti nel 2019 oppure momenti di approfondimento realizzati in video per l’occasione.” Un’anticipazione? “Lo storico e socio Beppe Baldino sta preparando un incontro sul tema della storia dell’ospedale di Nizza Monferrato. Un’occasione, speriamo piacevole, di approfondire il passato senza mai dimenticare le tematiche di attualità sul territorio.”

Riferimento digitale per I Mercoledì dell’Èrca, così come per tutti gli aggiornamenti, sono i profili Facebook (Accademia di Cultura Nicese L’Èrca), Instagram (@ercanizza) e Youtube. Il sito ufficiale è www.ercanizza.com. Per informazioni o comunicazioni: ercanizza@gmail.com.