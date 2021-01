La Provincia di Asti sospende l’esame per esercitare la professione di gestore dei trasporti

La Provincia di Asti comunica che, in ottemperanza di quanto previsto nell’ultimo DPCM, la sessione di esame per esercitare la professione di gestore dei trasporti in aziende che esercitano l’attività di autotrasporto di merci su strada per conto terzi è sospesa almeno sino al prossimo 5 marzo. Appena la situazione contingente collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 lo consentirà, sarà cura dell’ente procedere con l’avvio di una nuova procedura d’esame.

Nel frattempo i termini per la presentazione delle istanze, rimangono aperti sino a nuova comunicazione e sarà pertanto possibile formulare domanda di partecipazione alla futura sessione di esame. La prossima sessione d’esame, si terrà verosimilmente nel periodo compreso fra aprile e giugno 2021.

La modulistica per la formulazione dell’istanza è scaricabile dal sito internet della Provincia di Asti cliccando –> QUI.

Di seguito le modalità di presentazione dell’istanza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:

1) trasmissione mediante PEC al seguente indirizzo: provincia.asti@cert.provincia.asti.it (file formato PDF);

2) trasmissione a mezzo posta raccomandata A.R. a: Provincia di Asti – Ufficio Trasporto Merci, P.zza Alfieri n. 33 – 14100 – Asti;

3) consegna a mano (opzione residuale) previo appuntamento telefonico allo 0141433209 – 0141433215.

Data la situazione emergenziale, la Provincia di Asti si riserva la facoltà di interrompere o variare le procedure.

Qualsiasi chiarimento potrà e dovrà essere chiesto telefonicamente ai seguenti recapiti: 0141433209 – 0141433215.