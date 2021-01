La Provincia di Asti riapre la Strada Provinciale 25 della Valle Bormida

La Provincia di Asti informa che è stata riaperta la circolazione in ambo i sensi della SP 25, intervento finanziato con i fondi derivanti dall’alluvione degli anni precedenti per un totale di Euro 130 mila euro.

Si è trattato di un intervento di consolidamento della sede stradale di circa 150 metri fondato su pali di grosso diametro a cui è stata installata una barriera in acciaio Corten con lo scopo anche di migliorare la sicurezza ambientale visto che siamo nei pressi del fiume Bormida.

L’intervento sarà oggetto di un completamento con l’asfaltatura non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. La strada è stata chiusa a senso unico alternato, e mai chiusa al traffico, e in questi giorni si è andato a rimuovere l’apparecchiatura semaforica avendo terminato la parte strutturale dell’intervento.

Proseguono anche i lavori sulla SP 25, in Comune di Vesime, con la messa in sicurezza del versante a monte della strada con il posizionamento di reti metalliche dopo aver pulito la parete da materiale incoerente che rischiava di cadere sul manto stradale.

Il finanziamento è stato coperto con il Fondo Sviluppo e Coesione per un importo complessivo di 500 mila euro. La progettazione e la direzione lavori di entrambi gli interventi sono stati curati dall’Ufficio Tecnico della Provincia.