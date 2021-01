La Fillea Cgil di Asti esprime cordoglio e rammarico per l’incidente mortale a Castagnole Monferrato

Riceviamo e pubblichiamo.

La Fillea Cgil di Asti esprime cordoglio e rammarico per quanto accaduto; la dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

Abbiamo appreso dalla cronaca locale dell’ennesimo infortunio mortale avvenuto a Castagnole Monferrato, non abbiamo al momento informazioni sulle eventuali responsabilità, ma è inaccettabile apprendere dell’ennesima tragedia avvenuta nella provincia di Asti.

Sapere che un uomo di 50 è precipitato da una impalcatura da un’altezza di 4 metri e per questa ragione non farà più ritorno a casa dalla sua famiglia è un inaccettabile tributo di sangue, come categoria del settore la Fillea Cgil ha più volte acceso i riflettori sul tema della salute e sicurezza, sono anni che sosteniamo che servono maggiori controlli per far rispettare le misure di sicurezza nei cantieri, sono anni che la nostra categoria sostiene che andrebbe istituito nel nostro ordinamento il reato di omicidio sul lavoro nei confronti di chi per non curanza delle norme causa queste tragedie, non vogliamo continuare a contare i morti, basta alla competizione e alla concorrenza basata sul ribasso dei costi che si ripercuote anche sulla sicurezza .

CONTE PAOLO

FILLEA CGIL ASTI