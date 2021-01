La Biblioteca di Nizza torna operativa dal 12 gennaio ma con aperture parziali

Dopo la pausa dalle attività per le vacanze invernali, riapre i battenti la Biblioteca civica “U. Eco” di Nizza Monferrato, ma con aperture al pubblico parziali.

Il servizio di prenotazioni sarà attivo di nuovo a partire dal 12 gennaio, tramite telefono o mail, mentre per l’intera giornata di giovedì 14 sarà possibile recarsi di persona presso la struttura di via Crova per la restituzione dei volumi.

Negli ultimi mesi dello scorso anno, a partire da settembre, i bibliotecari Ida ed Eugenio hanno lavorato in smart working provvedendo alla catalogazione di circa 2200 volumi: un primo passo verso il processo di informatizzazione della biblioteca, che adesso vorrebbe procedere alla sostituzione delle tessere cartacee con altre compatibili ai sistemi digitali.