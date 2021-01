Istituto Comprensivo Asti3, parte il Cantiere Genitori 4.0 con incontri di condivisione sull’educazione

Per il quarto anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Asti3 propone ai genitori una serie di incontri sui temi forti dell’agire educativo: il Cantiere Genitori.

La grande fiducia nella forza della coeducazione e nel Patto educativo tra scuola e famiglia, spingono ora più che mai la Direzione e la docente Isabella Sorgon, ideatrice e responsabile del progetto Cantiere IC3 a trovare strategie sempre nuove per restare vicini alle famiglie, per sostenere i genitori ed i docenti nel condividere il cammino educativo.

Quest’anno il Cantiere genitori è stato allargato ad una speciale collaborazione con l’associazione di genitori “Genitorinsieme”.

Questa realtà di volontariato da più di dieci anni lavora sul territorio e organizza importanti iniziative per sostenere le famiglie nel loro sempre più delicato impegno educativo e diventa partner prezioso per rendere il Cantiere ancora più partecipato.

Insieme al presidente Giuseppe Cordaro, con il generoso contributo di esperti qualificati, è stato costruito un ricco ed interessante calendario di incontri gratuiti online per i genitori, in cui ci saranno dialogo e confronto sulle piccole e grandi scelte educative della quotidianità.

Il Covid ha reso tutti ancora più consapevoli dell’importanza essenziale della scuola nel vissuto dei ragazzi, come necessario elemento di condivisione e di costruzione di quella normalità educativa che tanto manca attualmente.

Con la disponibilità del Prof. Riziero Zucchi, del Dott. Roberto Lingua, del Dott. Giuseppe Bonavolontà, della Dott.ssa Francesca Inghirami e del Prof. Sandro Paciocco, anche quest’anno il Cantiere Genitori sarà basato su cinque serate che da gennaio a maggio guideranno gli interessati in un cammino per crescere insieme.

Ci saranno confronti con serietà e semplicità sulla genitorialità, sul senso della didattica a distanza e dei disturbi di apprendimento, sull’essere padre e madre per sempre, sull’educazione alla sessualità e sull’utilizzo consapevole dei socialmedia.

Il Cantiere si apre mercoledì 20 gennaio alle ore 20.45 sulla pagina FB di Genitorinsieme con il primo incontro con il Prof. Riziero Zucchi docente Pedagogia Speciale UNITO e fondatore della Metodologia Pedagogia dei Genitori.

“Genitori e docenti nel Cantiere dell’educazione per costruire assieme l’uomo del futuro.”

L’attuale situazione creata dalla pandemia rende più stretto e necessario il rapporto tra scuola e famiglia. Quando vi è un periodo difficile occorre una co educazione che parte dall’accordo e dal collegamento tra gli adulti di riferimento. La Metodologia Pedagogia dei Genitori propone strumenti come i Gruppi di narrazione tra docenti e genitori e la presentazione del figlio da parte della famiglia. Una intensa solidarietà tra adulti permette ai figli alunni di apprendere e crescere in modo sicuro ed efficace.

Appuntamento online sulla pagina Facebook dell’Associazione Genitorinsieme dalle ore 20.45 alle 22.00

CALENDARIO COMPLETO CANTIERE GENITORI 4.0

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2021

“Genitori e docenti nel Cantiere dell’educazione per costruire assieme l’uomo del futuro.”

La Metodologia Pedagogia dei Genitori.

Prof. Riziero Zucchi docente Pedagogia Speciale UNITO

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021

“Come può la dad aiutare e danneggiare allo stesso tempo

i ragazzi con difficoltà di apprendimento?”

Una riflessione sulla Didattica a distanza e le ricadute sull’apprendimento.

Dr. Roberto Lingua psicologo clinico, esperto in disturbi dello sviluppo presso Centro Riabilitazione Ferrero

MERCOLEDI’ 17 MARZO 2021

“Si nasce tutti figli, genitori si diventa…e si sarà Figli e Genitori per sempre!”

Diventare padre e madre è un continuo processo evolutivo, un costante divenire che va “oltre” ogni esperienza umana, talmente imponente e coinvolgente da portare a diventare

mamma e papà per sempre!

Dr. Giuseppe Bonavolontà medico psichiatra e psicoterapeuta DSM Asti

MERCOLEDI 21 APRILE 2021

“Genitori, figli e sessualità: istruzioni per l’uso.”

Che cos’ è l’educazione affettiva e sessuale? Le difficoltà e le paure sull’educazione affettiva e sessuale:

come parlare con i propri figli di sessualità.

Dott.ssa Francesca Inghirami Psicologa esperta in educazione sessuale

MERCOLEDI 19 MAGGIO 2021

“I social media ed il loro utilizzo sicuro”.

I ragazzi presentano i risultati di un progetto di studio e di approfondimento sui media, i social ed il loro utilizzo da parte dei giovani. Prof. Sandro Paciocco ed i suoi studenti della scuola Secondaria Parini.