Iniziate le vaccinazioni al Santo Spirito di Nizza: dalla prossima settimana saranno 84 le dosi giornaliere

Anche a Nizza Monferrato, uno dei due hotspot individuati nella Provincia di Asti per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, hanno avuto inizio le attività vaccinali.

Si svolgono presso il Punto di primo intervento e al momento vengono somministrate 14 dosi giornaliere, ma dalla prossima settimana le cose andranno migliorando. “Con l’arrivo di un frigo atto a contenere un numero di fiale maggiore, potremo arrivare a 84 dosi quotidiane e per organizzare efficacemente la somministrazione sarà attivata una seconda linea di vaccinazioni alla Casa della Salute” chiosa il vice-sindaco nicese Pier Paolo Verri.

Le prime vaccinazioni riguarderanno il personale dell’ASL e delle RSA, i farmacisti e i tecnici di laboratorio (a cui si aggiungeranno gli operatori dei consorzi socio-sanitari) e saranno completate, per quanto riguarda i dipendenti delle RSA, entro fine mese.

L’aggiornamento dei dati del contagio nella città del Campanon parla di un andamento in linea con il trend nazionale: sono 34 le persone con l’ultimo tampone positivo (così suddivisi: 8 nelle RSA, 3 in ospedale e 23 a casa), mentre ammonta a 8 il numero di persone in quarantena. Novità anche nell’ambito del servizio civile. Il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) cerca 4 volontari per attività di supporto nelle iscrizioni e nella didattica che si svolgono prevalentemente di pomeriggio e di sera. Sono disponibili un posto a Nizza, uno a Canelli e due ad Asti; le domande devono pervenire entro e non oltre l’8 febbraio.