Incidente sull’autostrada A21 tra Asti Ovest e Villanova

Un incidente è accaduto questa sera sull’Autostrada A21 Torino Piacenza.

Nel tratto compreso tra i caselli di Asti Ovest e Villanova, in direzione Torino, all’altezza di Bramairate (km 27,5), una vettura, rimasta coinvolta in un sinistro con dinamica ancora in corso di accertamento, è ferma nella corsia di marcia. Sul posto i soccorsi, intervento anche dei Vigili del Fuoco di Asti.

Al momento il traffico scorre sulla corsia di sorpasso, si raccomanda prudenza per chi deve percorrere il tratto di strada.