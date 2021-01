Disagi per la viabilità nel tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

Nel tratto compreso tra i caselli di Asti Ovest e Asti Est, in direzione Piacenza all’altezza del km 39, si è verificato un incidente stradale di cui non si conosce ancora nè la dinamica nè quanti e quali mezzi siano coinvolti. Sono in corso le operazioni di soccorso.

In direzione Piacenza si è formata una coda di quasi due chilometri