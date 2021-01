Un incidente stradale è accaduto questa mattina a Villafranca d’Asti.

Sulla strada regionale 10 nel tratto tra Villafranca e Dusino San Michele, in zona Antoniassi, un’auto si è ribaltata; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, nè se vi siano coinvolte altre vetture.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza, ma non è stato necessario soccorrere il conducente che era già uscito da solo dal mezzo.