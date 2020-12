Incidente stradale a Nizza Monferrato, auto fuori strada

Ultimo intervento del 2020 dei Vigili del fuoco di Asti.

Gli uomini del comando provinciale sono intervenuti a Nizza Monferrato per un incidente avvenuto sulla strada provinciale 592 dove un’auto è uscita di strada per dinamica ancora in corso di accertamento.

Il conducente della Panda è rimasto leggermente ferito al volto, ed è stato soccorso dagli operatori del 118 intervenuti con l’ambulanza; sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.