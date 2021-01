Un incidente stradale è accaduto ieri sera a Mombercelli.

In via Costarossa un’auto si è ribaltata, non si conosce ancora la dinamica dell’incidente; la vettura ha riportato danni, nom risulta nessun ferito.

Sul posto sono intervuti i Vigili del Fuoco di Nizza per mettere in sicurezza il veicolo, presenti anche l’ambulanza della Croce Verde di Mombercelli e la Polizia Stradale di Nizza.