Un incidente stradale è accaduto questa mattina a Castagnole Monferrato.

Per cause ancora in corso di accertamento una macchina è uscita di strada, la persona a bordo è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in Ospedale di Asti; non si conoscono ancora le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti e i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.