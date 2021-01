Incendio ad un’auto a Castello d’Annone

Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti questa sera, sabato 16 gennaio, a Castello di Annone.

Gli uomini del Comando astigiano sono intervenuti insieme ad una squadra del comando di Alessandria per un incendio ad un’auto in un bosco lungo la strada provinciale 101, non si conoscono ancora le cause. Il fuoco è stato spento dai Vigili del Fuoco, non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione, avviate le ricerche per risalire al proprietario dell’auto e le indagini per ricostruire l’accaduto.