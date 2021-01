Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti nella giornata di oggi tra Isola d’Asti e Motta di Costigliole.

Gli uomini del comando di Asti sono intervenuti con aps, autoscala e autobotte in frazione Chiappa per un incendio sviluppatosi ad un tetto di una cascina; in corso di accertamento le cause.

L’incendio è stato spento, non si rilevano danni alla struttura