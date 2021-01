Incendio ad un tetto in un’abitazione ad Agliano Terme

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio ad Agliano Terme.

Gli uomini del comando di Asti sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato ad un tetto di un’abitazione; non si conoscono ancora le cause che hanno originato le fiamme.

I Vigili del Fuoco, intervenuto con APS e pickup, coadiuvati dai volontari di Nizza Monferrato intervenuti con trid, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’immobile, come si vede dalla foto sotto sono stati ingenti i danni al tetto.