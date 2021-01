Incendio ad un tetto in una cascina a Calamandrana

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso a Calamandrana.

In una cascina in Valle San Giovanni, in località Case Vecchie, si è sviluppato un incendio al tetto, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco di Asti, Nizza e Canelli. Le fiamme hanno coinvolto 200 mq di copertura di una casa rurale. E’ stato necessario utilizzare anche l’autoscala nelle operazioni coordinate dal tecnico di servizio.

Le operazioni sono ancora in corso.