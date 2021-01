Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina a Vinchio.

Gli uomini del comando di Asti insieme ai volontari di Nizza Monferrato sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, in un tetto di un’abitazione.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con aps autobotte, trid e pickup, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura.