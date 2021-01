Incendio ad un tetto a Revignano, impegnati i Vigili del Fuoco di Asti

Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio in un’abitazione a Revignano d’Asti, in località Valceresa.

A prendere fuoco un tetto di una casa con mansarda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Asti con tre mezzi, una autoscala, un’autobotte ed un’aps.

L’incendio a Revignano si è sviluppato in concomitanza con quello di Calamandrana. Per saperne di più -> Incendio ad un tetto in una cascina a Calamandrana