Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 31 gennaio 2021.

Antifona

Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo:

lodarti sarà la nostra gloria. (Sal 105,47)

Vangelo

Insegnava loro come uno che ha autorità.

Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,21-28

“In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.”

Parola del Signore