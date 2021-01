Il Vangelo di oggi, domenica 10 Gennaio, il Battesimo del Signore

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 10 gennaio 2021, dedicato al Battesimo del Signore.

Antifona

Battezzato il Signore, si aprirono i cieli e come una colomba lo Spirito discese su di lui, e la voce del Padre disse:

«Questi è il mio Figlio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». (Cfr. Mt 3,16-17)

Vangelo

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.

Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,7-11

“In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».”

Parola del Signore