Il Rettore dell’Università degli Studi di Torino in visita all’Uniastiss: incontro anche in diretta streaming

Il Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Stefano Geuna, professore ordinario di Anatomia umana, alla guida dell’Ateneo dal 1° ottobre 2019, sarà in visita ufficiale, mercoledì 27 gennaio, a partire dalle 9,30 al polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti su invito del presidente del Consorzio Asti Studi Superiori, Mario Sacco.

Geuna sarà accompagnato dalla Prorettrice Giulia Anastasia Carluccio. Alla visita, la prima al polo di Asti dopo l’incarico a rettore, sono stati invitati gli amministratori, i docenti universitari, gli organi di informazione.

“La visita del rettore è molto importante – dice il presidente Sacco – in quanto si inserisce in un momento di massimo impegno per il polo formativo astigiano, sia sotto il profilo degli investimenti per dotare la sede di nuove tecnologie per la teledidattica e la formazione a distanza, sia dal punto di vista organizzativo con un ampliamento dell’offerta formativa ed i servizi agli studenti in costante crescita per tutti i corsi afferenti all’ateneo torinese”.

Ad Asti sono attive le lauree triennali di Agraria (Tecnologie alimentari per la ristorazione), Infermieristica, Scienze Motorie, la laurea magistrale in Viticoltura ed enologia (biennale internazionale sempre afferente al dipartimento subalpino di Scienze agrarie), più il corso di formazione per Operatore socio sanitario finanziato dalla Regione Piemonte che si avvale dei docenti di infermieristica.