Il Piemonte ritorna in zona gialla, lo conferma il presidente Cirio

Il Piemonte ritorna in zona gialla: la conferma arriva dal presidente Cirio.

“Dopo questa lunga giornata di confronto con il Governo, ho appena ricevuto la chiamata del ministro Speranza: il Piemonte è in ZONA GIALLA da lunedì.” le parole del Presidente

A breve il ministro Speranza firmerà l’ordinanza, da quanto si apprende saranno quindici le regioni in zona gialla, mentre cinque (Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano) saranno in in zona arancione.

Per sapere quello che si può fare in zona gialla clicca qui http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone