Il Maresciallo Maggiore Andrea Dal Mas è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Castello d’Annone

Nei giorni scorsi si è concretizzato un importante avvicendamento al vertice della Stazione Carabinieri di Castello d’Annone: il nuovo comandante è il Maresciallo Maggiore Andrea Dal Mas.

La nuova assegnazione è avvenuta nella prospettiva di un percorso di crescita, al fine di mettere a diposizione del territorio nuova forza ed esperienza. Il Maresciallo Maggiore DAL MAS Andrea di origini venete, al termine del corso di formazione, inizia la sua esperienza presso il 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” di Moncalieri (TO) Torino per poi giungere in terra astigiana presso la Stazione di Costigliole d’Asti, con l’incarico di sottufficiale in sottordine; poi anche esperienze alla Stazione Carabinieri di Canelli e Montegrosso d’Asti nonché alle Aliquote Radiomobili di Canelli e Acqui Terme (AL).

Negli ultimi 10 anni ha svolto l’incarico di sottufficiale in sottordine alla Stazione di Incisa Scapaccino (AT) ed ora una nuova esperienza alla guida della Stazione CC di Castello d’Annone ove potrà mettere al servizio del territorio la vasta e diversificata esperienza acquisita nel tempo.