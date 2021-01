Il gruppo Insieme per Canelli si fa portavoce dell’appello #SindacoperilClima

La pandemia non può far dimenticare i rischi dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento. Per sostenere l’Accordo sul Clima di Parigi del 2015, la sindaca della capitale francese, Anne Hidalgo, a questo proposito ha organizzato lo scorso dicembre il Paris Zero Carbon Forum allo scopo di rilanciare a livello mondiale la sfida per salvare il Pianeta.

Con l’annunciato rientro degli USA nel Trattato da parte del neo presidente Biden, si può infatti presumere che gli obiettivi proposti diventino raggiungibili. Il Forum ha prodotto, fra l’altro, una dichiarazione che propone a tutti i sindaci del mondo di firmare, per assumere un impegno comune verso la corsa alle “Città a zero emissioni”.

Tutte le Città sono invitate ad aderire a questa dichiarazione entro il 31 gennaio 2021.

L’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) ha raccolto questo Appello e lo propone a tutti i sindaci d’Italia. Nell’Astigiano l’appello è stato accolto dal gruppo di minoranza Insieme per Canelli. “Abbiamo deciso di farci portavoce di questa proposta e chiediamo a tutti i sindaci della zona di sostenere l’iniziativa -spiega il gruppo consigliare – Sarebbe bello che ogni Comune deliberasse la propria adesione alla dichiarazione nei modi che ritiene opportuni, e inviasse la delibera all’indirizzo indicato in calce. Ancora più bello se, oltre a questo, venisse fatta una foto del momento della firma e tale foto fosse inviata insieme alla delibera e postata sulla pagina Facebook del Comune con l’hashtag #SindacoperilClima. Anche noi semplici cittadini possiamo fare qualcosa, condividendo la proposta con tutti i nostri contatti e presentandola al nostro sindaco, chiedendogli di aderire alla dichiarazione”.

Per favorire l’adesione alla Dichiarazione, che è pubblicata in francese e inglese (clicca QUI), Insieme per Canelli ha preparato una traduzione in italiano per favorirne la divulgazione (Dichiarazione di Parigi – traduzione -gruppo Insieme per Canelli).

Per la Firma: on line al seguente link fill the online form until 31 January 2021.

Delibera e foto vanno inviate a: info@ccre-cemr.org e a segretariato@aiccre.it