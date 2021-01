Il Covid non ferma il Complesso Bandistico Costigliolese: online il tradizionale Concerto dell’Epifania

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Complesso Bandistico Costigliolese

Le Feste di Natale sono un momento magico e speciale. Un momento da condividere con le persone care, gli amici, i famigliari. A noi del Complesso Bandistico Costigliolese (C.B.C.) piace condividere la passione e l’amore per la Musica, che portiamo avanti con grande dedizione e responsabilità.

La domenica prima di Natale, le nostre note e la nostra musica risuonano per le vie di Costigliole: una versione nostrana dei Carols anglosassoni; ci esibiamo per il paese, interpretando brani natalizi e non, animando le vie. Ci spostiamo, poi, presso la Casa di Riposo Serratrice-Dafarra per fare gli auguri anche agli ospiti, alle famiglie e agli operatori. Se le persone non possono andare alla musica, è la musica ad andare dalle persone. Una tradizione che i giovani hanno ereditato dagli anziani della banda, e che hanno reinterpretato in chiave moderna.

Le difficoltà nel realizzare eventi con molte persone e i rischi di contagio richiedono un gesto di responsabilità: per noi la musica va vissuta liberamente, in sicurezza, vicino alle persone.

Quest’anno la nostra musica non è potuta risuonare per il paese.

Il Tradizionale Concerto dell’Epifania è per noi la degna conclusione delle festività: il lavoro di studio e preparazione del periodo autunnale si esprime al massimo livello nella suggestiva cornice della Chiesa N.D. di Loreto, nel centro storico di Costigliole.

Abbiamo deciso che non potevamo, dopo 19 anni ininterrotti, saltare l’appuntamento, non potevamo rinunciare a farvi gli Auguri di Buon Anno con la Musica. Una tradizione che l’attuale situazione ha modificato solo nelle modalità: le note non risuoneranno nella Chiesa Parrocchiale, ma nelle case di tutti.

Abbiamo deciso di realizzare il Concerto dell’Epifania 2021 Online Edition. Dalla sera del 5 gennaio, sui nostri canali Facebook e Youtube, proporremo una serie di video dei brani eseguiti negli anni dalla Banda, nei vari Concerti dell’Epifania e non solo.

Link al canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcmFcHor80tan4qv5WTt8eA

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/bandacostigliole

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2742586072662955

Anche se da remoto, vogliamo fare i nostri migliori Auguri di Buon Anno e tutti gli amici, i simpatizzanti, gli amanti della musica. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto e ci sostengono in questo momento di pausa forzata, che ci hanno seguito negli eventi online sulla nostra pagina Facebook durante il periodo del lockdown; che hanno partecipato al Concerto Estivo “La Musica non si ferma”, unico evento realizzato questa estate all’aperto, dal vivo con tutte le precauzioni del caso.

A tutti voi, a tutto il paese di Costigliole d’Asti, a tutti gli amici, Auguri di Buon Anno, che il 2021 sia l’anno del ritorno a rivederci di persona, che sia l’anno per il ritorno alla musica dal vivo.

Volantino Concerto Epifania 2021

Foto di repertorio credit L.Corino