Il cordoglio della Cisl e Filca Cisl per la morte dell’operaio edile a Castagnole Monferrato

La Cisl e la Filca Cisl (sindacato edili) di Alessandria Asti, esprimono cordoglio alla famiglia, per la morte prematura dell’operaio edile caduto dall’impalcatura a Castagnole Monferrato.

Attendiamo di conoscere dalla magistratura le dinamiche dell’incidente, ma appare chiaro che c’è ancora da fare molto in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto in edilizia. I numeri degli infortuni sono ancora alti. Negli ultimi anni in Piemonte nel settore sono morti mediamente circa 11 addetti per anno. Questi sono padri, figli o fratelli che sono usciti di casa per guadagnarsi da vivere, senza più farne ritorno. Un dramma familiare e sociale che devasta chi lo vive in prima persona.

I sindacati delle costruzioni chiedono da anni maggiori controlli e più rispetto delle misure di sicurezza, unitamente alla valorizzazione della figura dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, oltre a più formazione specifica sui rischi nei cantieri e di tutti i luoghi di lavoro. Questo è quello che occorre urgentemente per riuscire a invertire la rotta e dare più tranquillità agli addetti ai lavori e alle loro famiglie.

Marco Ciani

Massimiliano Campana