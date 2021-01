I volti di chi ha testimoniato il proprio no alla violenza contro le donne

“Hanno dimostrato il loro NO indossando la mascherina…”

Da lunedì 18 gennaio cinque totem con i volti di centoventi testimonial che indossano la mascherina contro la violenza alle donne sono stati affissi nelle vie del centro cittadino per ricordare a tutti che è importante dire NO ogni giorno alla violenza.

Il Sindaco Maurizio Rasero, gli Assessori Elisa Pietragalla e Mariangela Cotto, con le Commissioni Pari opportunità comunali e provinciali e con la Consigliera di Parità della Provincia vogliono ringraziare tutte le persone che hanno dato il loro assenso a pubblicare la propria foto per testimoniare la loro collaborazione attiva e il loro NO alla violenza.

Questi testimonial hanno sostenuto attivamente l’iniziativa attraverso l’acquisto della mascherina proposta dall’Associazione “Il Dono del volo” in occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

L’unione fa la forza, e tanti volti sono li a testimoniarlo e a tenere alta l’attenzione su una tematica importante che non deve essere un fatto privato ma collettivo, per una società sempre più attenta, inclusiva e tutelante.

Nella foto: il manifesto con i centoventi testimonial