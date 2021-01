I vantaggi della psicologia online

Con il passare degli anni è stato riscontrato un incremento delle persone che si approcciano alla terapia affidandosi ad uno psicologo online, attraverso una chat o prenotando colloqui in videochiamata.

Questa modalità di conversazione ha sicuramente diversi vantaggi rispetto alla classica chiacchierata one-to-one con lo psicologo.

Parlare con uno psicologo online è sicuramente più comodo ed è possibile farlo senza limitazioni spazio-temporali. È possibile scrivere al proprio terapeuta, per esempio, durante le piccole pause lavorative, in un momento di sconforto, di crisi o di noia, direttamente dal divano di casa.

La terapia tradizionale necessita di un incontro dal vivo e questo può creare limiti alle persone che non sono autonome negli spostamenti; il nuovo modo di fare terapia online supera il limite fisico e rende possibile il supporto di uno specialista qualificato nel massimo della privacy.

Insomma, i passi avanti della tecnologia permettono di “curare” la mente e l’emotività di una persona senza dover affrontare preoccupazioni di tipo pratico e senza provare la vergogna tipica di un incontro dal vivo con il terapeuta.

Come consultare uno psicologo online

Quando si parla di internet è necessario procedere sempre con molta cautela: è fondamentale infatti che dall’altra parte del monitor o del dispositivo sia presente un soggetto professionista capace di garantire il supporto psicologico più indicato. Per questo motivo, è fondamentale affidarsi esclusivamente a siti specializzati e riconosciuti a livello nazionale: è senz’altro consigliabile, ad esempio, scaricare l’app psicologo online di Cozily direttamente dagli store ufficiali come App Store o Google Play. La maggior parte delle applicazioni del settore sono estremamente semplici da utilizzare: generalmente è sufficiente installarle sul proprio device, inserire i propri dati ed indicare i temi che saranno oggetto della consulenza con lo psicologo. Molte di queste applicazioni danno la possibilità agli utenti di rimanere anonimi: nonostante ci sia stata un’evoluzione di pensiero, ancora in molti rimangono preda di un possibile stigma e ritengono che recarsi dallo psicologo per fare una chiacchierata sia qualcosa da non dichiarare. È proprio questo “pensiero giudicante” uno dei motivi principali che spinge sempre più persone ad utilizzare i servizi di psicologia online.

Come funziona la sessione di psicologia online

Normalmente la sessione di psicologia online non differisce di molto rispetto a quella effettuata nello studio del professionista. La differenza fondamentale sta proprio nel luogo e non nella sostanza del confronto. Durante i primi incontri infatti il professionista cercherà di raccogliere più informazioni possibili per poter preparare un percorso di miglioramento adeguato per ogni soggetto. Non siamo tutti uguali: ognuno di noi necessita di un percorso differenziato a seconda dei temi di maggiore interesse o bisogno. In una fase successiva, i professionisti cercheranno di riorientare la persona affinché possa raggiungere determinati obiettivi o migliorare il proprio benessere emotivo. Ovviamente le modalità potranno variare anche a seconda dello strumento e della piattaforma utilizzata.