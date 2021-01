I rappresentati della Regione Piemonte a Moncalvo per il Giorno della Memoria, le parole del presidente Cirio (video)

“A volte rischiamo di essere complici dell’intolleranza nei nostri comportamenti quotidiani. Forse il Covid, nella sua drammaticità, ci ha riportato a pensare al valore dell’essere umano e che abbiamo bisogno gli uni degli altri” sono parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, oggi a Moncalvo nell’Astigiano, dove ha preso parte a una delle cerimonie in occasione del Giorno della Memoria, insieme al vicepresidente Fabio Carosso e all’assessore Marco Gabusi, al prefetto di Asti Alfonso Terribile, al Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco ed al Sindaco Christian Orecchia per rendere omaggio, nella Giornata della Memoria, alle vittime dell’Olocausto.

Per ricordare i quattro moncalvesi deportati ad Auschwitz, che non fecero più ritorno, lo scorso anno sono state incastonate a terra in Vicolo 27 Gennaio 1945 quattro pietre d’inciampo.

“Dobbiamo impegnarci a praticare l’esercizio della memoria – ha sottolineato il presidente Cirio -, perché la modernità e la tecnologia non ci aiutano a ricordare. Oggi per sapere qualcosa basta scrivere una parola e dare un click. Manca il percorso della ricerca che non viviamo più nella nostra quotidianità. Quando l’emergenza sarà superata faremo vivere al nostro Piemonte una Giornata della Memoria più viva, forte e partecipe, coinvolgendo ancora di più le nostre scuole e favorendo lo studio della nostra storia recente”.