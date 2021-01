Questa mattina, giovedì 28 Gennaio nel cortile della scuola Primaria “Baracca” gli alunni delle due classi quarte hanno presentato al Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, le loro speciali “Pietre d’Inciampo” realizzate con la docente di Religione in occasione della Giornata della Memoria.

“Nei giorni scorsi gli studenti delle classi quarte hanno visto a scuola il film di animazione “La stella di Andra e Tati”, la storia vera di Alessandra e Tatiana Bucci, due sorelle di 4 e 6 anni, che nel 1944 vennero deportate nel campo di concentramento di Auschwitz insieme alla madre, la nonna, la zia e il cuginetto e che si salvarono solo perché vennero erroneamente scambiate per gemelle” spiegano le insegnanti.

“Dopo la visione del cartone animato i ragazzi hanno scritto le loro frasi emozionali sulla vicenda delle due protagoniste, che sono le loro speciali pietre d’inciampo. Insieme ai loro pensieri sono stati scritti anche i nomi degli astigiani deportati nei campi di concentramento che non hanno fatto ritorno” chiosano le docenti.

Tutte queste frasi sono state donate al sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con la proposta di metterle all’ingresso della scuola media Jona: “Come amministratore della città accolgo sempre volentieri le proposte che vengono fatte dai cittadini, e mi fa piacere che questa venga dai giovani studenti come Voi” ha detto il primo cittadini agli alunni. “Sicuramente parlerò della vostra proposta a chi sta seguendo i lavori alla scuola, proprio oggi pomeriggio ho un incontro in cantiere” ha concluso Rasero ricordano agli attenti studenti l’importanza della memoria di quanto accaduto durante la seconda guerra mondiale affinchè non si ripeta mai più.