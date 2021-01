Giorno Della Memoria, ad Asti Cgil e Coordinamento Donne Cgil presenti domani mattina in Sinagoga

Domani 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria. In tale data, nel 1945, l’Armata Rossa liberava il campo di sterminio di Auschwitz.

Nel 2005 le Nazioni Unite hanno stabilito che ogni 27 gennaio, tutti gli anni, si sarebbero commemorate le vittime dell’Olocausto, che definito con il termine ebraico Shoah (sterminio).

La comunità ebraica è stata assunta a simbolo di tutte le persecuzioni avvenute durante la seconda guerra mondiale (ebrei, oppositori politici, rom, persone disabili, persone omosessuali) e, in senso lato, delle atrocità che l’umanità ha commesso nel corso della sua storia e che continua a commettere.

Per questo la CGIL e il Coordinamento Donne Cgil ritengono giusto e doveroso non disperdere la memoria di quei fatti: “Perché sono un insegnamento per il presente e per il futuro. È sconcertante che alcuni neghino la veridicità delle stragi perpetrate, è allarmante che ci sia chi ancora si ispira al fascismo e al nazismo che di quelle stragi sono responsabili. Domani alle ore 10:00 le Donne della Cgil di Asti e la Camera del Lavoro deporranno un mazzo di fiori ai cancelli della sinagoga di via Ottolenghi. Noi non dimentichiamo!”.